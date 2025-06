Anlässlich des Welttags der Lebensmittelsicherheit der Vereinten Nationen am 7. Juni rückt die Bedeutung sicherer Lebensmittel verstärkt in den Fokus - und das Vertrauen der Verbraucher in Deutschland ist groß: 89 Prozent der im gesamten Bundesgebiet Befragten empfinden Lebensmittel hierzulande als (sehr) sicher. Foto © QS Qualität und Sicherheit GmbH...

