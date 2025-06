Bie spanischen Obst- und Gemüseimporte aus Marokko stiegen in dem 1. Quartal 2025 im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum um 24 % in der Menge und 23 % im Wert, so berichtet der spanische Verband FEPEX. Insgesamt beliefen sie sich auf 188.076 Tonnen und 481 Millionen EUR. Tomaten waren das am schnellsten wachsende Produkt mit einem Plus des Wertes von 54 %. Bildquelle: Unsplash Die Obst-...

Den vollständigen Artikel lesen ...