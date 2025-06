Die Belgier wünschen sich nachhaltigere Verpackungen im Handel. Dies geht aus einer von papier.be und seinem europäischen Pendant Two Sides in Auftrag gegebenen Umfrage hervor, wie Vilt.be berichtet. Vier von zehn Belgiern halten Papier und Karton für die beste Wahl für die Umwelt. Auch die Verpackungshersteller vernehmen den Wunsch nach Nachhaltigkeit, was jedoch oft...

