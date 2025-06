Der Australische Dollar behauptet sich vor dem zweiten Treffen zwischen US- und China-Beratern am Dienstag.Das Westpac-Verbrauchervertrauen in Australien stieg im Juni um 0,5% im Monatsvergleich, nach einem Anstieg von 2,2% im Mai.Der US-Verbraucherpreisindex wird im Mai voraussichtlich um 2,5% im Jahresvergleich steigen, über dem Anstieg von 2,3% ...

