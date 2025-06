Von Helmuth Fuchs Herr Studhalter, BDO hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 281,8 Millionen Franken erzielt, ein Wachstum von 4,6 Prozent. In welchen Geschäftsbereichen haben Sie die stärksten Zuwächse verzeichnet?Thomas Studhalter: Besonders erfreulich war die Entwicklung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand sowie Steuern und Recht. Unser Ziel ist es natürlich, den eingeschlagenen Wachstumskurs in den kommenden zwei Jahren fortzusetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...