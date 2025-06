Von Robert Jakob Vor zwölf Uhr bin ich im Frühling und Frühsommer nicht in der frischen Luft. Meinem Flughobby gehe ich aus pragmatischen Gründen erst nach, wenn draussen alles trocken ist. Denn seit drei Jahrzehnten sind unsere Flüsse und Seen zwar sauberer geworden, dafür aber müffeln unsere Felder umso mehr. Und nichts ist unangenehmer als mit einer 25 Quadratmeter grossen fliegenden Matratze in feuchter Sch… zu landen. Durch die Haltung von Nutztieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...