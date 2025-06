EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Kooperation

PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments



10.06.2025 / 08:00 CET/CEST

PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments Kooperation erweitert Produktportfolio durch ein zerstörungsfreies optisches Messverfahren für die Dicke und Homogenität von Halbleiterbeschichtungen

PVA TePla und SENTECH entwickeln die Systeme gemeinsam, Produktion und weltweiter Vertrieb erfolgen durch PVA TePla

Erste Anwendungen aus dieser Kooperation werden ab 2026 den globalen Halbleitermarkt adressieren Wettenberg und Berlin, 10. Juni 2025. PVA TePla, der führende Anbieter von High-Tech-Lösungen in den Bereichen Material- und Messtechnik, und SENTECH Instruments, ein renommierter deutscher Anbieter für Plasmatechnologie und Ellipsometrie (Schichtdickenmessung), haben heute eine strategische Kooperation bekanntgegeben. Im Rahmen dieser exklusiven Partnerschaft entwickeln PVA TePla und SENTECH Metrologieanlagen für Ellipsometrie, die den Volumenmarkt für Halbleiter auf Siliziumbasis adressieren.



"Mit SENTECH haben wir den optimalen Partner gefunden, um unser Metrologieportfolio durch eine zentrale Technologie für Kunden im Halbleitermarkt zu erweitern", sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla. "Das ist ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, in deren Rahmen wir den stark wachsenden globalen Markt für Metrologie gezielt adressieren und unser Produktangebot kontinuierlich ausbauen."



Bei dem gemeinsam entwickelten Pilotprodukt handelt es sich um ein Metrologiesystem zur optischen Inspektion von Schichtdicken in der Halbleiterproduktion. Für die spätere einwandfreie Funktionalität ist die Homogenität der auf den Wafer aufgebrachten Schichten mitentscheidend, daher ist die Technologie ein unerlässlicher Bestandteil der Qualitäts- und Prozesskontrolle für alle Hersteller von Halbleitern.



"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit PVA TePla und auf die weitere Entwicklungszusammenarbeit", betont Friedrich Witek, Co-CEO von SENTECH Instruments. "Durch die Kombination unserer gemeinsamen Innovationskraft mit dem umfassenden Vertriebsnetzwerk von PVA TePla schaffen wir eine hervorragende Basis für gemeinsamen Erfolg."





Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology).



PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.



PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).



Kontakt PVA TePla:

Sebastian Gonsior

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-419

sebastian.gonsior@pvatepla.com





Über SENTECH Instruments GmbH

SENTECH Instruments GmbH ist ein Experte für Plasmatechnologie und Dünnschichtmesstechnik. Mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, entwickelt und fertigt SENTECH vielseitige und modulare Systeme für Ätz-, Abscheidungs-, Mess- und Charakterisierungsprozesse in der Halbleiter-, Optik- und Photonikindustrie. Mit über 35 Jahren Erfahrung steht SENTECH für Innovation, Qualität sowie kundenorientierte Lösungen und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sentech.de .



Kontakt SENTECH Instruments:

Ruth McKinney

Head of Marketing

+49 (30) 6392-5520

marketing@sentech.de



10.06.2025 CET/CEST

