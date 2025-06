Die Commerzbank eilt von einem Jahreshoch zum nächsten - so auch am vergangenen Freitag. Neue Konjunkturzahlen gaben Auftrieb und könnten endlich auch auf eine generelle Wirtschaftswende hindeuten. Das sind positive Nachrichten für die Commerzbank-Aktie.In der deutschen Industrie mehren sich Hinweise auf ein Ende der Schwächephase. Im April haben die Industriebetriebe den zweiten Monat in Folge mehr Aufträge erhalten. Im Monatsvergleich legten die Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe um 0,6 Prozent ...

