Der japanische Yen zieht am Dienstag einige Dip-Käufer an, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen wiederbelebt wird.Die unterschiedlichen Erwartungen an die Geldpolitik der BoJ und der Fed kommen dem JPY zugute und begrenzen das USD/JPY-Paar.US-fiskalische Bedenken halten den USD in der Nähe eines Mehrwochentiefs gedrückt und belasten die Kassapreise.Der ...

