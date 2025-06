Zürich - Die Mietpreise in der Schweiz haben im Mai leicht zugelegt. Der Preisanstieg fiel jedoch moderater aus als in den Vormonaten. Besonders in wachstumsstarken Regionen bleibt die Dynamik hoch. Der Homegate-Index für Angebotsmieten stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, wie die SMG Swiss Marketplace Group am Dienstag mitteilte. Er steht nun bei 130,5 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sich die Mieten schweizweit um 1,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...