© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

Analysten drücken bei den Rüstungs-Highflyern auf die Bremse - und Anleger nehmen Gewinne mit. Jetzt droht der Sektor in die Konsolidierung zu kippen. Die Kurskorrektur bei deutschen Rüstungswerten gewinnt am Dienstag an Fahrt. Rheinmetall, Renk und Hensoldt fallen am Dienstag deutlich, wobei Renk-Aktien die Verluste mit über 8 Prozent anführen. Auch am Pfingstmontag setzten die Titel ihre am Freitag begonnene Talfahrt fort. Während Renk-Titel auf XETRA um 1,6 Prozent auf 77,34 Euro nachgaben, büßte die Hensoldt-Aktie 2,52 Prozent auf 96,60 Euro ein. Rheinmetall verlor 0,76 Prozent und notierte bei 1.774,50 Euro. Schon am Freitag hatten Anleger verstärkt Gewinne mitgenommen - ein Trend, der …