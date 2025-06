Der Goldpreis zieht am Dienstag einige Käufer an, obwohl der Anstieg an bullischer Überzeugung mangelt.Wetten auf Zinssenkungen der Fed, US-fiskalische Bedenken und geopolitische Risiken unterstützen den Rohstoff.Das Auftreten von USD-Käufen und Handelsoptimismus begrenzt die Gewinne des XAU/USD-Paares.Der Goldpreis (XAU/USD) erreicht während des frühen ...

