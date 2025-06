Die Puma Aktie zeigt sich zum Wochenbeginn mit einem spürbaren Plus und neuen charttechnischen Signalen. Der Kurs stieg am Montag auf bis zu 22,81 Euro, schloss bei 22,63 Euro und notiert am Dienstagmorgen auf Tradegate aktuell bei 22,56 Euro. Damit liegt die Aktie des Sportartikelherstellers weiter über einer wichtigen kurzfristigen ...

