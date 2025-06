Frankfurt am Main (ots) -Matthias Heinze, Senior Vice President Commercial GSA und Geschäftsführer der deutschen Gesellschaften von Warner Bros. Discovery, ist seit April 2025 neues Mitglied der Gesellschafterversammlung sowie des Aufsichtsrats der AGF-Videoforschung. Er folgt auf Markus Spangler, der das Unternehmen seit März 2023 in den Gremien der AGF vertreten hat und in dieser Zeit die Arbeit der AGF tatkräftig unterstützte.In seiner aktuellen Rolle bei Warner Bros. Discovery verantwortet Matthias Heinze unter anderem die Bereiche Ad Sales, Affiliates Distribution, Home Entertainment und Content Licensing für den deutschsprachigen Raum. Zuvor hatte er verschiedene internationale Führungspositionen bei WarnerMedia und Time Warner inne, unter anderem als General Manager CEE & Benelux sowie als VP Commercial für Turner GSA & CEE. Seine Karriere begann Heinze im Ad Sales und Marketing bei ProSiebenSat.1.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF, begrüßt die Entscheidung: "Mit Matthias Heinze gewinnt die AGF einen international erfahrenen Medienmanager, dessen fundierte Marktkenntnis und strategische Perspektive eine wertvolle Bereicherung für unsere Gremien darstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Austausch. Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich bei Markus Spangler für die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Er hat die AGF mit großem Engagement begleitet und wichtige Entwicklungen aktiv mitgestaltet."Matthias Heinze, SVP Commercial GSA und Geschäftsführer der deutschen Gesellschaften von Warner Bros. Discovery: "Seit über drei Jahrzehnten setzt die AGF die Standards für die Messung der TV- und Streaming-Nutzung in Deutschland. Die anhaltende Transformation der gesamten Medien-Branche stellt auch die Datenmessung und -bewertung vor neue Herausforderungen. Als Mitglied des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der AGF Videoforschung freue ich mich darauf, zukunftsweisende Themen für die Medien- und Werbeindustrie aktiv mitgestalten zu können."Die Vertretung von Matthias Heinze in den Organen der AGF übernimmt künftig Sonja Schnierer, Director Research & Insights GSA bei Warner Bros. Discovery.Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/6051882