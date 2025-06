© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Wire

Das Interesse des US-Tech-Riesen war schon länger bekannt. Jetzt meldete Qualcomm Verzug und übernimmt Alphawave Semi. An der Börse wird die Nachricht mit Kursgewinnen belohnt!Für rund 2,4 Milliarden US-Dollar wird der Smartphone-Chip-Spezialist Qualcomm die britische Alphawave Group übernehmen. Das Unternehmen, dass unter anderem Apple und Xiaomi zu seinen Kunden zählt, will sich vom Smartphonegeschäft unabhängiger machen und seine Präsenz in den Zukunftsmärkten Künstliche Intelligenz und Rechenzentren stärken. Qualcomm bietet den Aktionären von Alphawave 183 Pence je Aktie - das entspricht einem Aufschlag von 96 Prozent gegenüber dem Kurs vom 31. März, dem letzten Handelstag vor …