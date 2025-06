FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG STARTS SYLVANIA PLATINUM WITH 'BUY' - PRICE TARGET 85 PENCE - BOFA RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ALPHAWAVE SEMI TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 183 (150) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 410 (435) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES ABERDEEN GROUP ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ABERDEEN GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 218 (164) PENCE - RBC CUTS MARLOWE TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 466 (450) PENCE - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'OUTPERFORM'



