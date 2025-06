Eine Studie von Enervis im Auftrag von Node.energy prognostiziert, dass die Marktwerte für Windenergie und Photovoltaik bis 2028 um mehr als ein Viertel sinken werden. Der Ausbau von Speichern wird den Preisverfall in den nächsten drei Jahren nicht aufhalten. In der vom Softwareunternehmen Node.energy in Auftrag gegebenen Studie "Zukünftige Marktwertentwicklung erneuerbarer Energien bis 2028" prognostiziert die energiewirtschaftliche Beratungsagentur Enervis anhand ihres Strommarktmodells die Entwicklung ...

