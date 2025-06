Graz - Bei einem Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz sind am Dienstag mehrere Personen getötet worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Innenministerium.



Der Täter dürfte sich selbst getötet haben, so der ORF. Alle Schüler und das Lehrpersonal hätten das Gebäude bereits verlassen - es wird noch durchsucht. Die "Kronen Zeitung" schreibt derweil, dass es mindestens acht Tote und eine zweistellige Anzahl an Schwerverletzten geben soll. Offizielle Zahlen von der Polizei wurden noch nicht veröffentlicht.



Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.





