Nach einem starken Lauf in der Vorwoche ist die Aktie von Robinhood am Montag unter Druck geraten, zeitweise ging es um fast sieben Prozent abwärts. Der Grund: Obwohl der Onlinebroker als Favorit für die Aufnahme in den US-Leitindex S&P 500 gehandelt wurde, haben sich entsprechende Hoffnungen nicht erfüllt.Der Index-Betreiber S&P Dow Jones Indices hat am Freitagabend nach US-Börsenschluss die Ergebnisse der jüngsten Indexüberprüfung bekanntgegeben. Entgegen den Erwartungen zahlreicher Beobachter ...

