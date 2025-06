© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader

Bei der BYD-Aktie sieht am Dienstag alles nach Crash aus - doch der Kurssturz täuscht. Ein Aktiensplit sorgt für Verwirrung.Ein Blick auf den Kurs der BYD-Aktie am Dienstag mag zunächst für Panik sorgen: Statt der gewohnten 400 Hongkong-Dollar (HKD) steht der Titel zeitweise nur noch bei 133?HKD - ein Minus von über 65 Prozent. Doch der scheinbare Kurssturz hat nichts mit einem operativen Problem zu tun, sondern ist rein optischer Natur. Grund ist ein umfangreiches Kapitalmaßnahmenpaket des chinesischen E-Autoherstellers, das am Dienstag in den Börsenkurs eingepreist wurde. Wie BYD nach der Hauptversammlung am Freitag mitteilte, wurde ein Plan zur Kapitalrücklageverwendung und zur Stärkung …