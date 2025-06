NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin Angelina Glazova schaute sich den europäischen Düngemittelsektor nach der Kursrally im bisherigen Jahresverlauf am Montag wieder einmal genauer an. Sie sieht Yara weiter im Nachteil und bleibt auf "Underweight" und behält für K+S und OCI ihre neutrale Haltung bei. Die Aussichten für Kali seien gut, aber das Gewinnpotenzial sei bei K+S größtenteils eingepreist./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 00:15 / BST

DE000KSAG888