Zürich - Die Kurse am Devisenmarkt bewegen sich am Dienstag in engen Spannen mehr oder weniger seitwärts. Es fehlten klare Impulse, heisst es am Markt. Im Blick stehen die Gespräche zwischen den USA und China. Beide Länder verhandeln heute in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. So wird der Euro aktuell zu 1,1407 Dollar gehandelt. Am Morgen waren es 1,1405 und am Vorabend 1,1406. Ach beim Währungspaar Dollar/Franken zeigen sich bei Kursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...