Am 4. Juni 2025 hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein Investitions-Sofortprogramm beschlossen. Bestandteil des Maßnahmenpakets sind Änderungen an der steuerlichen Forschungsförderung, die nach aktueller Planung ab dem Jahr 2026 in Kraft treten sollen: Einführung eines pauschalen Gemeinkostenaufschlags von 20% auf förderfähige FuE-Aufwendungen im Rahmen der Forschungszulage,

im Rahmen der Forschungszulage, Anhebung des jährlichen Förderhöchstbetrags von 10 Mio.€ auf 12 Mio.€ pro Unternehmen.

Beide Maßnahmen sollen für Forschungsvorhaben gelten, die ab dem 1. Januar 2026 beginnen, und sind zunächst bis zum Jahr 2030 befristet. Sollte das Gesetz in der vorgeschlagenen Form verabschiedet werden, könnte dies - auf Basis der bestehenden Kundenstruktur - zu einem höheren durchschnittlichen Fördervolumen je Unternehmen führen. Daraus ergibt sich aus heutiger Sicht das Potenzial für zusätzliche Umsätze im bestehenden Geschäftsfeld, ohne dass dies mit einer Ausweitung der Kundenanzahl einhergehen muss. Da es sich derzeit um einen Regierungsentwurf handelt, der noch Bundestag und Bundesrat passieren muss, erfolgt keine abschließende wirtschaftliche Bewertung. Die innoscripta SE wird den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens weiterhin beobachten.

Über innoscripta SE Die innoscripta SE ist ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für forschungsnahe Förderprogramme. Mit der Plattform Clusterix unterstützt das Unternehmen über 1.700 Firmen bei der Antragstellung, Dokumentation und Verwaltung der steuerlichen Forschungszulage. Seit Mai 2025 ist Innoscripta im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert (Ticker: 1INN). Kontakt: innoscripta SE · Arnulfstraße 60 · 80335 München presse@innoscripta.com · www.innoscripta.com



