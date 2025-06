Der Monatsmarktwert für Solarstrom ist im Mai 2025 auf rund 2 Cent/kWh geschrumpft. Auch bei der Windenergie sind die Marktwerte zurückgegangen. Der Monatsmarktwert Solar sank im Mai 2025 auf einen Wert von 1,997 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im April lag er noch bei 3,041 Cent/kWh. So gering war der Monatsmarktwert Solar in den vergangenen vier Jahren in keinem Monat. Somit kostet Solarstrom weniger als ein Drittel als Strom zum Spotmarktpreis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...