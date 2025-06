NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 920 Pence belassen.hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor auf wichtige aktuelle Nachrichten, darunter britische Milliardeninvestitionen für das geplante Kernkraftwerk Sizewell C. Zudem verwies Lemarie auf einen Pressebericht, wonach die britische Finanzministerin voraussichtlich weitere Investitionen in Höhe von 6 Milliarden Pfund in die U-Boot-Kapazitäten verkünden dürfte - hierbei dürfte Rachel Reeves wohl die Notwendigkeit betonen, die Leistungsfähigkeit, Kapazität und Produktivität der britischen Atom-U-Boot-Basis zu steigern und BAE Systems sowie Rolls-Royce dabei hervorheben./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 03:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 03:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

© 2025 dpa-AFX-Analyser