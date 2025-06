NEW YORK (IT-Times) - Der US-amerikanische Medien- und Unterhaltungskonzern Warner Bros Discovery gab bekannt, das Unternehmen in zwei Geschäftsbereiche aufzuteilen. Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD, ISIN US9344231041) kündigte am 9. Juni 2025 eine umfassende Neuorganisation an und wird sich in zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...