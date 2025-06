Kornelius Purps (antea): Deutsches BIP: Der Kampf mit der Null

06.06.2025 -

Die Deutsche Bundesbank hat heute Vormittag ihre neueste Konjunkturprognose veröffentlicht. Darin schreibt sie, die deutsche Wirtschaft werde im laufenden Jahr "noch auf der Stelle treten". Diese Prognose überrascht. Wurde denn nicht gerade erst für das erste Quartal ein Wachstum des realen, also preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent berichtet? Um nach so einem großen Schritt nach vorne im Gesamtjahr noch auf der Stelle zu treten, müsste die Wirtschaft in den Folgequartalen ja wieder etliche Schritte zurückgehen. Steht uns etwa eine solche "Moonwalk-Konjunktur" ins Haus? Und gibt es denn wirklich gar nichts, was die Konjunktur kurzfristig anschieben machen könnte?

In ihrer aktuellen Konjunkturprognose erwartet die Deutsche Bundesbank nach einem Nullwachstum im laufenden Jahr ein Plus von 0,7 Prozent im kommenden und einen BIP-Anstieg von 1,2 Prozent im darauffolgenden Jahr. Die Prognose für ein Nullwachstum im laufenden Jahr erfolgt just in dem Moment, wo die durchschnittliche Erwartung der Volkswirte (die "Konsens-Erwartung") erstmals seit einem Jahr wieder etwas nach oben krabbelt.

(...)