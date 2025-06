Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag scharfe Kritik an den Übernahmeambitionen der italienischen UniCredit gegenüber der Commerzbank geübt. In einem öffentlich gemachten Schreiben auf LinkedIn wandte sich Merz direkt an die Arbeitnehmervertretung des Frankfurter Instituts und bezeichnete das Vorgehen der Italiener als inakzeptabel. "Ich teile die Auffassung des Bundesfinanzministers, dass ein unkoordiniertes und unfreundliches Vorgehen wie das der UniCredit-Gruppe nicht hinnehmbar ist. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um eine systemrelevante Bank wie die Commerzbank handelt", erklärte Merz in dem Brief. Die Worte vom Bundeskanzler haben Gewicht: Die Aktie fällt: UniCredit hat …