Prof. Dr. Jan Viebig (CIO Oddo BHF SE): Anleger müssen bei künstlicher Intelligenz hohe Volatilität aushalten können

06.06.2025 -

Anleger in Technologietitel müssen starke Nerven zeigen. Das jüngste Beispiel ist der amerikanische Halbleiterproduzent Nvidia. In der vergangenen Woche hatte der Konzern mitgeteilt, dass er im ersten Quartal 2025 trotz des Gegenwinds der amerikanischen Handelspolitik den Umsatz um 69 Prozent auf 44,1 Milliarden Dollar und den Gewinn um 25 Prozent auf fast 18,8 Milliarden Dollar gesteigert hat. Diese Zahlen hat die Börse positiv aufgenommen. Noch vor wenigen Monaten sorgten sich die Anleger, der chinesische Chatbot-Entwickler DeepSeek könnte das Geschäftsmodell von Nvidia gefährden. Diese Aussicht erschreckte die Anleger, die plötzlich den Bedarf an GPUs von Nvidia sinken sahen. Doch diese Sorge hat sich angesichts der Entwicklung weiterer KI-Anwendungen wieder gelegt.

