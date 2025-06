Von Tobias Bräunig, Gründer und CEO der Freundeskreis Gruppe Nach einer Durststrecke zieht die Immobilienkonjunktur in Deutschland wieder an - und mit ihr die Preise für Neu- und Bestandsbauten. In vielen Regionen des Landes bieten sich derzeit attraktive Einstiegschancen für Kapitalanleger. Doch gerade Erstkäufern fehlt häufig das Eigenkapital. Richtig gemacht, geht der Immobilienkauf aber auch ohne - Gastautor Tobias Bräunig rechnet vor. 40 von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...