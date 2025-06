Die Goldpreise bleiben über dem 20-Tage-Durchschnitt, während der psychologische Widerstand bei 3.350 USD festigt.Die Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China in London schränken weiterhin das Aufwärtspotenzial von Gold ein.Entwicklungen in den Gesprächen werden voraussichtlich die USD- und Goldpreisbewegungen in die US-Sitzung treiben. ...

