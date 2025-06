wO Börsenlounge: Apple | BYD | Telekom - Plug Power im Höhenrausch

Plug Power startet fulminant in die neue Woche. Ein neuer Auftrag und ein Insiderkauf lassen die Aktie um ein Viertel in die Höhe schießen. Ist das der Wendepunkt im Kurs? Der DAX erweitert seine Verluste und rutscht zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten. Die weitere Entwicklung hängt nun maßgeblich von den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und China ab. Anleger sind gleichermaßen auf Enttäuschung wie auch auf Euphorie vorbereitet. Gegen Mittag verzeichnet der DAX einen Rückgang um 0,5 Prozent auf 24.055 Punkte und setzt damit seine jüngste Schwächephase fort. Am Pfingstmontag hatte der deutsche Leitindex bereits ein halbes Prozent auf 24.174 Punkte eingebüßt, nachdem er in …

Den vollständigen Artikel lesen ...