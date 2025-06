Der US-Halbleiterkonzern will auch anorganisch wachsen und setzt dafür auf eine milliardenschwere Übernahme in Großbritannien. Diese soll helfen, eine größere Rolle bei Chips für Rechenzentren einzunehmen. Die Börse zeigt sich zuversichtlich, die Anteilsscheine beider Unternehmen legen zu. Der Halbleiterhersteller aus Kalifornien hat sich mit Alphawave Semi, einem britischen Anbieter von Konnektivitätslösungen, auf eine Übernahme verständigt. Qualcomm will sich das Unternehmen zu 2,48 Dollar (2,17 ...

