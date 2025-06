Plug & Charge ist jetzt an 5.000 Allego-Ladestationen in ganz Europa verfügbar. Basierend auf dem neuesten OCPP 2.0.1-Standard können Fahrer ihre Fahrzeuge nun an Allego-Hubs aufladen, ohne dass sie eine Karte oder eine App benötigen. Damit ist Allego das erste Unternehmen, das Plug & Charge auf Basis des neuesten OCPP-Protokolls anbietet, obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass es lange das einzige Unternehmen bleiben wird. Viele andere Ladestationsbetreiber ...

