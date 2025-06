NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Die europäischen Kapitalgüterhersteller Siemens, Dassault Systemes und Hexagon profitierten von der Weiterentwicklung der Software und der elektronischen Revolution in der Fahrzeugbranche, schrieb Nicholas Green in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Gleichzeitig spalteten Siemens und ABB zum Glück gerade die Geschäfte großteils ab, die direkt abhängig vom zunehmend unattraktiven Autosektor seien./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 05:15 / UTC

DE0007236101