Zürich - Der Euro hat am Nachmittag klar zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 0,9392 Franken. Gegen Mittag wurde der Euro noch zu 0,9371 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem Dollar kletterte der Euro auf 1,1434 Dollar nach 1,1407 Dollar am Mittag. Derweil bewegte sich der Franken mit Kursen von 0,8214 Franken gegenüber dem «Greenback» kaum von der Stelle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...