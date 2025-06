Suhr - Am 8. November 2025 wird im Kursaal Bern zum fünften Mal der Prix Suisse verliehen. Der Award ehrt jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Dr. h.c. Willy Michel für seine ausserordentlichen Verdienste als Unternehmer, Visionär und Mäzen. Bundesrat Albert Rösti wird ihm den Preis im festlichen Rahmen vor rund vierhundert geladenen Gästen überreichen. ...

