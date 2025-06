An den US-Börsen ist in den ersten Handelsstunden nur wenig Bewegung zu beobachten. Der Leitindex Dow Jones notiert gut zwei Stunden nach dem Handelsstart 0,05 Prozent im Plus bei 42.781,32 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewinnt 0,3 Prozent auf 6.020,53 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 legt 0,2 Prozent zu auf 21.840,98 Zähler.Auch von im Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es noch keine konkreten Fortschritte. Derzeit verhandeln beide nach Angaben chinesischer Staatsmedien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...