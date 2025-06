Der Chipriese Nvidia ist der Überflieger in Sachen Künstliche Intelligenz. Und nun rückt Deutschland in den Fokus des kalifornischen GigantenNvidia setzt neue Maßstäbe im Hochleistungsrechnen und in der KI - und Deutschland steht im Zentrum dieser Entwicklung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird mit dem für 2027 geplanten Supercomputer "Blue Lion" am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching bei München eine der leistungsstärksten Rechenanlagen weltweit entstehen. Partner von Nvidia ...

