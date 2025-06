XAU/USD handelt bei 3.328 USD, ein Plus von 0,10%, nachdem er von einem intraday Tief bei 3.300 USD abgeprallt ist. Positive Handelsgespräche zwischen den USA und China in London heben den Risikoappetit und stärken die Aktienmärkte. Unruhige Preisbewegungen erscheinen, während Händler auf die wichtigen US-CPI-Daten warten, die am Mittwoch fällig sind. ...

