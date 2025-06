Der mexikanische Peso stabilisiert sich gegenüber dem US-Dollar vor der Veröffentlichung des US-VPI am Mittwoch, die die Erwartungen der Fed leiten könnte.Die USA und Mexiko bereiten sich auf Handelsgespräche vor, die am Mittwoch in Kanada stattfinden sollen.USD/MXN pausiert über 19,00, während die Handelsgespräche zwischen den USA und China die Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...