Der europäische Rüstungssektor notiert am Dienstag schwach. Rheinmetall fällt zeitweise unter 1.600 Euro, Titel der zweiten Reihe wie Renk verlieren deutlich. Am Markt verweist man auf starke Kapitalabflüsse. Die vergangenen Monate standen stark im Zeichen von "Trendfolge". Möglicherweise ist der Trend hier kurzfristig ausgereizt. Am Mittag kursierten Meldungen über Beschwerden der europäischen Rüstungsindustrie gegenüber Brüssel "DIE EUROPÄISCHE RÜSTUNGSINDUSTRIE HAT SICH BESORGT ÜBER DEN BÜROKRATISCHEN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...