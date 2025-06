Nach dem positiven Wochenstart am Montag geht es bei der Aktie von Tesla auch am heutigen Dienstag weiter nach oben. Das Papier gehört sogar zu den drei stärksten Werten des Tages im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Nur Intel und Warner Bros. Discovery entwickeln sich noch stärker.Zuletzt belastete die Aktie von Tesla der entbrannte Streit zwischen Konzernchef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump. Bereits am Montag konnte sich die Aktie aber stabilisieren und mit einem Plus von 4,6 Prozent ...

