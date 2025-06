Dieser weltweit anlegende Fonds hat bisher sogar den MSCI-World-Index übertroffen. Mit der richtigen Strategie wird so aus kleinen Sparbeträgen ein Millionenvermögen.Ein MSCI-World-Indexfonds kann langfristig ein gutes Basisinvestment sein. In US-Dollar gerechnet hat der Weltindex seit 1970 bis heute insgesamt 3.789,7 Prozent zugelegt, was einer annualisierten Rendite von 6,83 Prozent entspricht. Wer damals beispielsweise 10.000 US-Dollar investiert hat, besitzt heute 388.967 US-Dollar (06.06.2025). Die Zeit und die Rendite spielen beim Vermögensaufbau eine entscheidende Rolle. So bringt eine geringe Performance auch über einen langen Zeitraum kein großes Vermögen hervor. Und eine hohe …