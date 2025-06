Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Intelligente Autovervollständigung reduziert manuellen Aufwand und verbessert die Genauigkeit bei der Erstellung von SAP-MaterialstammdatenPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Veröffentlichung der Early-Adopter-Version seiner Intelligent Autocomplete-Lösung für Automate Evolve (https://www.precisely.com/de/product/precisely-automate/sap-automatisierung-mit-automate-evolve?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) bekannt - eine KI-gesteuerte Funktion, die die Komplexität der Materialverwaltung in SAP vereinfachen soll. Die Lösung nutzt einen proprietären Algorithmus und füllt Hunderte von erforderlichen Formularfeldern vorab aus, wodurch die manuelle Dateneingabe in einen optimierten, vereinfachten Überprüfungsworkflow umgewandelt wird.Die Intelligent Autocomplete-Lösung adressiert die reale Komplexität, mit der SAP-ERP-Anwender bei der Erstellung und Verwaltung von Material-, Kunden- oder Lieferantenstammdatensätzen konfrontiert sind. Mit bis zu 300 Datenfeldern, die über die Bildschirme der Web-App verteilt sind, umfasst der Prozess in der Regel mehrere aufeinanderfolgende Schritte. Durch die Anwendung von Intelligenz auf die Stammdaten eines Unternehmens ermöglicht Intelligent Autocomplete den Anwendern, einige wenige grundlegende Felder einzugeben und einen vollständig ausgefüllten Materialdatensatz zu erhalten - wobei jedes Feld mit einer Konfidenzbewertung versehen ist. Dadurch wird die Erstellung eines SAP-Materialdatensatzes von einer manuellen Eingabe zu einem optimierten Prozess zur Überprüfung und Genehmigung der Datenqualität."In den meisten SAP-ERP-Umgebungen kann die Erstellung eines Materialstammsatzes ein fehleranfälliger und zeitaufwändiger Prozess sein", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Intelligent Autocomplete vereinfacht dies erheblich, indem es proprietäre Algorithmen verwendet, um das Stammdatenmodell eines Unternehmens zu analysieren, die wahrscheinlichsten Werte vorherzusagen und die Datensätze automatisch auszufüllen. Je häufiger es verwendet wird, desto intelligenter und genauer wird es."Die Veröffentlichung markiert den neuesten Meilenstein im Precisely Automate-Portfolio. Precisely hat kürzlich Verbesserungen seiner Automate Studio-Plattform (https://www.precisely.com/press-release/precisely-automate-studio-to-support-sap-fiori-simplifying-data-automation-for-sap-s-4hana-data-journeys?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) angekündigt und sein "Record-Map-Run"-Entwicklungsmodell erweitert, um SAP Fiori-Apps und GUI für HTML auf SAP S/4HANA Public und Private Cloud sowie in lokalen Umgebungen zu unterstützen.Darüber hinaus ermöglichen Verbesserungen der Automate SAP Data API (https://www.precisely.com/press-release/precisely-expands-automate-sap-data-api-to-simplify-integration-and-scale-enterprise-process-automation?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) den Kunden eine Vereinfachung ihrer End-to-End-Prozessautomatisierungsstrategien, insbesondere in Verbindung mit RPA-Bots oder iPaaS-Diensten. Der kürzlich erreichte SAP PartnerEdge® Build Partner Status (https://www.precisely.com/press-release/precisely-achieves-sap-partneredge-build-partner-status-simplifying-complexity-for-process-automation) unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, Innovationen voranzutreiben und SAP-Prozessautomatisierungs-Kunden weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."Wir konzentrieren uns darauf, praktische KI zu liefern, die echte Geschäftsprobleme löst", fügte Hall hinzu. "Mit Intelligent Autocomplete verändern wir die Art und Weise, wie SAP-Anwender mit komplexen Systemen interagieren - und bringen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit in eine der grundlegendsten ERP-Aufgaben. Dies ist ein wichtiger Schritt bei unserem Einsatz für Innovation und kundenorientierte Automatisierung."Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/de/product/precisely-automate/sap-automatisierung-mit-automate-evolve?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) mehr über die neuesten Updates des Precisely Automate-Portfolios und fordern Sie noch heute eine Demo-Version an.Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5364036/Precisely_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-fuhrt-ki-gesteuerte-automatisierung-fur-sap-erp-ein-302478331.htmlPressekontakt:Emma Forrest,press@precisely.comOriginal-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174786/6052657