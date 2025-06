Britischer Terrorismus-Rückversicherer führt Clearwater-Plattform ein, um Buchhaltung zu optimieren und Risikoanalyse zu verbessern

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfassendste Technologieplattform für das Investitionsmanagement, gab heute bekannt, dass Pool Re, der britische Terrorismus-Rückversicherer mit einem verwalteten Vermögen von über 7,2 Milliarden Pfund, Clearwater für die Modernisierung seiner Investitionsabläufe, Buchhaltung und Risikomanagement-Infrastruktur ausgewählt hat.

Nach einem Ausschreibungsverfahren im Jahr 2024 hat Pool Re die Plattform von Clearwater als Investment Accounting Book of Record eingeführt und seitdem um erweiterte Risikoanalysen wie Szenario- und Schockanalysen erweitert, um das Management von Investitionsrisiken zu unterstützen.

"Die Plattform von Clearwater spielt eine wichtige Rolle in unseren Anlage- und Finanzgeschäften. Sie bietet uns die Präzision und Geschwindigkeit, die wir benötigen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, während wir das Anlageportfolio steuern, um unsere oberste Aufgabe zu erfüllen, nämlich die britische Wirtschaft vor den Risiken des Terrorismus finanziell abzusichern", sagte Rich Roberts, Chief Finance and Investment Officer von Pool Re. "Die Plattform integriert komplexe Anlagedaten, Compliance- und Risikoberechnungen in einer einzigen automatisierten Lösung etwas, das zuvor mehrere Systeme und manuelle Abstimmungen erforderte. Nach einer reibungslosen Implementierung sind wir nun voll einsatzfähig und nutzen Clearwater für erweiterte Risikoanalysen, um Szenarien besser bewerten und schnellere, sicherere Entscheidungen treffen zu können."

Die Implementierung bringt erhebliche Verbesserungen für die Anlageverwaltung von Pool Re mit sich:

Ausgereifte Risikobewertung durch Szenario- und Schockanalysen

Datengestützte strategische Entscheidungen auf der Grundlage validierter, genauer Informationen

Automatisierte Berichterstattung und Compliance-Überwachung

Integrierte Leistungsmessung

"Institutionelle Anleger benötigen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Echtzeit-Einblicke, um sich in den komplexen Märkten von heute zurechtzufinden", so Keith Viverito, Managing Director, EMEA bei Clearwater Analytics. "Die Partnerschaft mit Pool Re zeigt, wie Clearwater führenden Unternehmen dabei hilft, ihre Abläufe zu optimieren, manuelle Prozesse zu eliminieren und auf umfassende Risikoanalysen zuzugreifen alles über eine einzige Plattform."

Über Pool Re

Pool Re ist eine Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit für die Rückversicherung von Terrorrisiken in Großbritannien und eine unabhängige Einrichtung des britischen Finanzministeriums (HM Treasury, HMT). Sie wurde gegründet, um die britische Wirtschaft zu schützen und die Gesellschaft und Lebensgrundlagen vor Terroranschlägen zu bewahren.

Pool Re bietet gewerbliche Sachrückversicherungen für Verluste durch Terrorismus auf "All-Risk"-Basis, einschließlich chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Risiken (CBRN), Schäden durch digitale Fernbeeinträchtigung und Betriebsunterbrechungen ohne Sachschäden. Das Unternehmen bietet ein finanzielles Sicherheitsnetz für Vermögenswerte in Höhe von mehr als 2,2 Billionen Pfund, die Unternehmen jeder Größe gehören.

Pool Re verfügt über einen Reservefonds, der über 30 Jahre hinweg durch die Investition von Versicherungsprämienbeiträgen aufgebaut wurde, um für den unvorstellbaren Fall gewappnet zu sein. Pool Re wird außerdem durch eine unbegrenzte Kreditfazilität des HMT unterstützt, die seine Arbeit zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft untermauert. Weitere Informationen finden Sie unter www.poolre.co.uk.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von Clearwater Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. Clearwater betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 8,8 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.clearwateranalytics.com.

