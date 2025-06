Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will sich künftig von mehreren Ökonomen direkte Ratschläge einholen. Offenbar will sie einen neuen Beraterkreis einrichten, dem laut Bericht des "Handelsblatts" unter Berufung auf Regierungskreise voraussichtlich die Wirtschaftswissenschaftler Veronika Grimm, Justus Haucap und Volker Wieland angehören sollen.



Die Ökonomen sollen die Ministerin als beratender Zirkel sowohl in kurzfristigen als auch in grundlegenden Fragen unterstützen. Sie sollen die Posten als ehrenamtliches Nebenamt übernehmen, weiterhin frei kommunizieren können und nicht direkt im Ministerium angestellt werden. Die genaue Zusammensetzung der Expertengruppe ist noch Gegenstand von Gesprächen. Vor dem offiziellen Start müssen zudem noch Formalien im Ministerium geklärt werden, was noch etwas Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums teilte auf Anfrage mit: "Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Berichterstattung nicht kommentieren."



Wieland ist Geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) an der Goethe-Universität Frankfurt und gehörte von 2013 bis 2022 dem "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" an, deren Mitglieder auch "Wirtschaftsweise" genannt werden. Haucap ist Gründungsdirektor des Düsseldorfer Institute for Competition Economics (DICE) und war von 2008 bis 2012 Vorsitzender der Monopolkommission. Grimm ist Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Universität Nürnberg und amtierendes Mitglied des Sachverständigenrats.





