Die EZB warnt vor Verwerfungen am Goldmarkt und möglichen Risiken für das Finanzsystem. Wer Gold physisch besitzt oder in Wertpapiere mit gedeckter physischer Besicherung investiert hat, dürfte kaum betroffen sein. Die EZB konstatiert im "Financial Stability Review" eine hohe Nachfrage nach Gold durch Anleger. Diese sorgten sich aufgrund von politischen Unsicherheiten und nutzten das Edelmetall als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...