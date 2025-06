FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienindex Dax dürfte sich zur Wochenmitte weiter von seinem Rekordhoch aus der vergangenen Woche entfernen. Am Vortag schloss das Börsenbarometer nach Verlusten erstmals seit Monatsanfang wieder unter der Marke von 24.000 Punkten, nun sind weitere Abgaben zu erwarten. Am Donnerstag hatte der Index bei 24.479 Zählern eine Höchstmarke erreicht.

Die Landesbank Helaba verweist auf das vorläufige Ergebnis der Handelsgespräche zwischen China und den USA. Das in London erzielte Rahmenabkommen müsse noch von den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping gebilligt werden. "Mit der EU lassen Ergebnisse der Gespräche aber auf sich warten. Das Wohl und Wehe am Aktienmarkt hängt wohl von den Ergebnissen dieser Verhandlungen ab", so die Analysten.

Der X-Dax signalisierte den Dax eine Stunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent niedriger auf 23.940 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls knapp behauptet erwartet.

Bewegung in die Märkte könnten am Nachmittag die Verbraucherpreise in den USA bringen. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai. Vor allem die Folgen der Zollpolitik der US-Regierung dürften beachtet werden.

Bei den Einzelwerten dürften Analystenkommentare die Kurse bewegen. So legten Bayer -Aktien im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 2 Prozent zu, angetrieben von einer Kaufempfehlung der Bank HSBC .

Die Papiere der Deutschen Börse verloren hingegen 1 Prozent, belastet von einer Abstufung durch die Bank UBS von "Buy" auf "Neutral".

JPMorgan äußerte sich vor den Quartalszahlen von Brenntag negativ zu dem Chemikalienhändler. Dessen Papiere fielen um 1,7 Prozent.

Zudem könnten Aktien der Modebranche einen Blick wert sein, nachdem die Zara-Mutter Inditex Geschäftszahlen veröffentlicht hat./bek/mis

DE000BAY0017, DE0005810055, GB0005405286, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000A1DAHH0, ES0148396007, CH0244767585