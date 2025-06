© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Getragen von der Hoffnung auf eine Entspannung im US-China-Handelskonflikt und den Reformen des neuen CEO Lip-Bu Tan stürmt die Intel-Aktie am Dienstag an die S&P 500-Spitze. Mit einer Mischung aus Branchenoptimismus, der Hoffnung auf eine Lockerung der Handelsbeschränkungen zwischen den USA und China sowie einem erneuten Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens unter dem neuen CEO hat sich die Aktie von Chip-Urgestein Intel am Dienstag an die Spitze des S&P 500 gesetzt. Die Papiere legten im regulären Handel an der Wall Street um 7,8 Prozent zu. Seit Jahresanfang konnten die Papiere rund 10 Prozent zulegen, notieren aber auf 12-Monats-Sicht immer noch tief im roten …